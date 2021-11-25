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Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности

Первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин Антон Новодережкин/ТАСС
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Первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.

Представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении Рашкина неприкосновенности поступило на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина 17 ноября. В документе речь идет в том числе о возбуждении в отношении депутата уголовного дела, проведении ряда следственных действий и избрании меры пресечения с запретом определенных действий. Кроме того, документ предполагает привлечение Рашкина к административной ответственности в судебном порядке по ч. 2 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

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