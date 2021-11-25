Дипломаты России и Турции обсудили палестино-израильское урегулирование

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков обсудил в четверг по телефону с директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Турции Джаном Диздаром вопросы палестино-израильского урегулирования с упором на тяжелое социально-экономическое положение в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

"Состоялся углубленный обмен мнениями по развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с упором на тяжелое социально-экономическое положение в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Акцентировано, что усилия мирового сообщества должны быть сфокусированы на оздоровлении гуманитарного положения палестинского населения одновременно с формированием необходимых условий для возобновления переговорного процесса между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны подчеркнули, что без решения палестинской проблемы в соответствии с принципом "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности, всеобъемлющая стабилизация региональной обстановки невозможна. "В связи с этим была подтверждена уникальная роль ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС в качестве одобренного резолюциями СБ ООН механизма сопровождения палестино-израильских переговоров", - указали в МИД РФ.

"В принципиальном плане согласовано проведение следующего раунда российско-турецких консультаций по ближневосточному урегулированию в Анкаре", - информировали на Смоленской площади.