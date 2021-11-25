Всемирную конференцию по межрелигиозному диалогу перенесут с мая на более поздний срок

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу будет перенесена с мая 2022 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Поскольку конференция предполагалась всемирной, с участием глав государств, пандемия не позволила бы главам государств принять участие, мы бы снизили статус, уровень этой конференции, а главное - содержательный уровень диалога. Поэтому мы долго советовались, в конечном итоге пришли к выводу, что лучше отложить, но сделать так, как задумано, чтобы это личное общение глав государств было, представителей мировых религий и председателей парламентов", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что это консолидированная точка зрения, "потому что к маю никто не прогнозирует, что ковид куда-то денется".

Спикер Совфеда отметила, что уже есть опыт проведения важных мероприятий в режиме видео-конференц-связи, но он "не для такой темы". "Здесь нужен действительно прямой диалог. Как только позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, мы уточним сроки проведения, но подготовка продолжается", - сказала Матвиенко.

Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу с участием лидеров государств, парламентариев и представителей ведущих мировых религий должна была пройти в Санкт-Петербурге в мае 2022 года. Инициатива о ее проведении была выдвинута председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на 137-й ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге в 2017 году и поддержана организацией. В мае 2018 года ее проведение поддержала ООН.