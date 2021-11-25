Делегация ЦИК РФ примет участие в наблюдении за парламентскими выборами в Киргизии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Делегация Центризбиркома России примет участие в международном наблюдении за проведением предстоящих парламентских выборов в Киргизии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЦИК.

"Члены ЦИК России Александр Курдюмов и Константин Мазуревский примут участие в международном наблюдении за выборами в рамках двустороннего сотрудничества избирательных органов России и Киргизии", - говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что Мазуревский также будет участвовать в наблюдении в составе миссии наблюдателей от СНГ, а Курдюмов - в рамках миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной системе: 54 депутата изберут по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам.

В республике в списки избирателей внесены чуть более 3,7 млн человек. В день голосования в Киргизии и за ее пределами будут открыты около 2,5 тыс. избирательных участков. За ходом выборов будут следить около 730 международных наблюдателей, в том числе от структур СНГ и ОБСЕ.