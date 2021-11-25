Толстой назвал меморандум делегации ПАСЕ по выборам в Госдуму сбалансированным

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Меморандум делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая наблюдала за выборами в Госдуму, носит достаточно сдержанный и сбалансированный характер, он предполагает продолжение диалога с Советом Европы. Такое мнение в четверг высказал глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Думы Петр Толстой в своем Telegram-канале.

"Меморандум о выборах в Государственную думу, подготовленный европейскими парламентариями, наблюдавшими за нашими выборами в сентябре, - достаточно сдержанный и сбалансированный документ, предполагающий продолжение диалога, а не нагнетание конфликта между Россией и Советом Европы", - написал Толстой по итогам первого дня работы Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ, заседания которых проходят в Риме.

Также, по его словам, российскую делегацию заверили в том, что в ходе предстоящей сессии ПАСЕ в январе в отношении нее не будут применяться ограничения в связи с тем, что парламентарии из РФ привиты российской вакциной от коронавируса.

"Удалось включить Польшу в доклад по миграционному кризису, так как сваливать всю ответственность за сложившуюся ситуацию исключительно на Беларусь несправедливо и лицемерно", - добавил Толстой. По его мнению, именно Польша, входящая в Евросоюз, "может стать главным актором выхода из сложившейся ситуации".