Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником генсека ООН по Йемену ситуацию в стране

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в четверг на встрече со специальным посланником генерального секретаря ООН по Йемену Хансом Грундбергом обсудил актуальную обстановку в республике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе подробных консультаций обсуждалась военно-политическая и гуманитарная ситуация в Йемене, - говорится в сообщении. - Особое внимание было уделено укреплению координации международных усилий под эгидой ООН, направленных на прекращение боевых действий и переход к всеобъемлющему мирному урегулированию".

Как отметили в дипведомстве, с российской стороны была выражена поддержка посреднической деятельности Грундберга по поиску политических развязок на основе взаимного учета интересов всех ведущих йеменских политических сил, конфессий и региональных групп. "Подтверждена позиция в пользу комплексного и долговременного решения острых гуманитарных проблем в этой стране при необходимом содействии со стороны международного сообщества", - добавили в министерстве.