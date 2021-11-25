Политологи считают, что КПРФ перестала быть коммунистической партией

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. КПРФ в настоящее время не столько левая, сколько правоконсервативная партия. Такое мнение высказали политологи в ходе круглого стола на тему "КПРФ-2021: кадровый и идейный кризис". Партия в последнее время оказалась замешана в ряде скандалов, в том числе Госдума в четверг дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.

"Нынешняя КПРФ это не столько левая, сколько правоконсервативная партия. Они близки к республиканцам в США или консерваторам в Великобритании", - сказал руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

По его мнению, КПРФ сейчас ни к левой идеологии, ни к коммунизму никакого отношения не имеет. "Называются они коммунистами, по большому счету, по ошибке, я надеюсь, что звание левой партии в России какая-нибудь новая политическая сила себе, наконец, заберет", - сказал Кузнецов.

"Если бы депутат от левой партии в любом европейском парламенте оказался бы в такой ситуации, как Рашкин, то с ним бы закончили его однопартийцы в течение десяти минут после видео, которое было продемонстрировано. Левая повестка обязательно зеленая и экологическая. Левые по всему миру борются за запрет охоты, особенно охоты для развлечения", - подчеркнул Кузнецов.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что КПРФ называет себя наследницей КПСС по инерции. "Наследие только в том, что Геннадий Зюганов в республиканском ЦК работал. Никакого давно марксизма там нет. Они ведут роль комфортной оппозиции. Никаких марксистских идей, по-настоящему левых идей там нет", - считает Мартынов.

Он подчеркнул, что КПРФ "никакого отношения к реальной коммунистической партии не имеет".