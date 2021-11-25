{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы МИД РФ обсудил с дипломатом Саудовской Аравии ближневосточную проблематику

Стороны также затронули важные аспекты укрепления многопланового двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил на встрече в четверг с временным поверенным в делах Саудовской Аравии в Москве Аталлу Алензи ситуацию в странах региона.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ближневосточной проблематике с упором на ситуацию в Сирии, Ливане и Йемене", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, стороны также затронули важные аспекты укрепления многопланового двустороннего сотрудничества.

Встреча состоялась по просьбе временного поверенного в делах королевства.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
Политологи считают, что КПРФ перестала быть коммунистической партией
По мнению экспертов, партия стала правоконсервативной
Читать полностью