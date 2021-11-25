Москва призвала Вашингтон прекратить преследование российских соотечественников

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена прекратить преследование российских соотечественников, многие из которых имеют американское гражданство или вид на жительство и при этом сохраняют связи с родиной. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с приостановкой деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США.

"Призываем администрацию Джо Байдена прекратить преследование российских соотечественников, многие из которых имеют американское гражданство или вид на жительство и при этом сохраняют связи с исторической Родиной, не желая становиться на враждебные к ней позиции - вопреки господствующей сейчас в США пропаганде", - отметила дипломат.

Она добавила, что давление на россиян в США, включающее "вызовы на "интервью" и допросы в ФБР в сочетании с угрозами уголовного преследования, шельмование активистов КСОРС как "руки Москвы", в последние год можно сравнить "с атмосферой "красной опасности" после 1917 года, когда каждый русский был, что называется, на подозрении". Захарова отметила, что такая дискриминация, "граничащая с откровенной, поощряемой сверху русофобией, достойна осуждения и идет вразрез с декларируемой в США толерантностью и американскими же законами, запрещающими разжигание вражды по национальному признаку".

КСОРС сообщил в 18 ноября, что приостановил деятельность в Соединенных Штатах в связи с "расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР". По данным КСОРС, некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования "о нарушениях законов об иностранных агентах".