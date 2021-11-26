Путин, Алиев и Пашинян на переговорах наметят шаги по укреплению стабильности в Карабахе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года, состоятся в Сочи 26 ноября. Как сообщила пресс-служба Кремля, инициатором встречи выступил глава российского государства.

В Кремле рассказали, что планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. При этом особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

В пресс-службе российского президента добавили, что также предусмотрены отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.

Карабахский конфликт

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года в Москве было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта.

Через несколько месяцев, 11 января, лидеры трех стран вновь собрались в Москве в очном формате. Переговоры оказались результативными - было согласовано создание рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

Предстоящие переговоры станут первым очным трехсторонним контактом лидеров с января этого года. При этом отношения Еревана и Баку остаются натянутыми. В ноябре в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. После этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе, и ситуация нормализовалась.

Позиция армянской стороны

Армения готова установить долгосрочный мир в регионе, однако ожидает адекватных действий со стороны Азербайджана. Представители армянского правительства неоднократно заявляли, что после подписания трехстороннего заявления лидеров 9 ноября 2020 года по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, Ереван готов "покончить с эрой вражды в регионе и дать начало эпохе мира". В программе кабмина Никола Пашиняна прописано о готовности открыть региональные коммуникации с Азербайджаном, которые были практически перекрыты после развала Советского Союза, а также идти на нормализацию отношений с Турцией, с которой Армения не имеет дипломатических отношений после провозглашения независимости в 1991 году.

Тем не менее для установления долгосрочного мира в регионе необходима соответствующая атмосфера и отказ от воинственной риторики, о чем неоднократно заявляли Пашинян и его команда. В частности, по мнению официального Еревана, заявления Баку о необходимости создать на территории Армении так называемый Зангезурский коридор, который якобы должен связывать основную часть Азербайджана с Нахичеванью, а потом и с Турцией, является искажением пунктов заявления от 9 ноября 2020 года. При этом армянские власти готовы предоставить дорогу Азербайджану через свою территорию для установления наземной связи с Нахичеванью, но она не может быть вне суверенных прав страны. Также Ереван ожидает, чтобы Баку предоставил армянской стороне автомобильную и железнодорожную связь с Россией и Ираном.

Армянские власти подчеркивают, что с мая текущего года Азербайджан периодически развязывает агрессивные военные действия на границе с Арменией, из-за чего в настоящий момент оккупировано примерно 45 кв. км суверенной территории страны. По мнению премьер-министра Никола Пашиняна, такое явное нарушение международного права и территориальной целостности Армении преследует цель с помощью силы заставить армянские власти предоставить коридор Азербайджану, а также отказаться от защиты прав армян, живущих в Нагорном Карабахе, то есть прекратить заявления о необходимости уточнения статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Помимо этого, Пашинян заявил, что Армения высоко ценит усилия России по началу процесса демаркации и делимитации границ с Азербайджаном и готова принять данное предложение, подписав документ о создании трехсторонней группы, которая должна будет осуществлять весь процесс. Также Ереван требует, чтобы на границе произошел зеркальный отвод армянских и азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции. При этом, по словам армянских представителей, Баку должен вернуть всех армянских военнопленных, что предписано заявлением от 9 ноября 2020 года.

Позиция азербайджанской стороны

Выступая на заседании Совета глав государств стран СНГ 15 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности. И готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Азербайджан готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс".

Баку также выступает за разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и открытие Зангезурского коридора, призванного соединить основную часть страны с Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении, настаивая на том, что это закреплено в трехстороннем заявлении по Карабаху от 9 ноября прошлого года. По мнению азербайджанской стороны, это принесет пользу всем странам региона, включая и Армению, позволит оживить торгово-экономические и транспортные связи. "Зангезурский коридор является проектом, который сможет соединить и тюркский мир, и Европу, и наших соседей", - заявил Алиев, выступая 12 ноября на встрече глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Как считают многие азербайджанские эксперты, если Армения пользуется Лачинским коридором для связи с Карабахом, то и Азербайджан должен иметь право использовать коридор, проходящий через территорию Армении, для связи с Нахичеванью.

Азербайджан продолжает настаивать на передаче Арменией карт минных полей в Карабахе. По утверждению Баку, точность переданных армянской стороной минных карт по трем районам, перешедшим под контроль Азербайджана в результате боевых действий осенью прошлого года, составляет не более 25%. Азербайджанская сторона также против увязывания передачи карт минных полей с вопросом возвращения армянских военнопленных. Как неоднократно заявляли официальные лица страны, Азербайджан передал Армении всех военнопленных. А те армянские военнослужащие, которые были задержаны после окончания военных действий, заявляют в Баку, "были засланы для совершения терактов и по всем международным законам не считаются военнопленными".

В Баку высоко оценивают деятельность России и президента РФ Владимира Путина по достижению мира между Азербайджаном и Арменией. При этом здесь довольно прохладно относятся к посредническим усилиям в формате Минской группы, подчеркивая, что ее почти 30-летняя деятельность ни к каким результатам не привела. Президент Азербайджана, в частности, акцентировал внимание на том, что после окончания войны в Карабахе Минская группа так и не выступила ни с одним предложением. По его мнению, она может сыграть свою роль в дальнейшем развитии региона, однако уже не в качестве посредника в урегулировании конфликта, "поскольку конфликт разрешен".