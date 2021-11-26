Бывший пресс-секретарь Горбачева поделился воспоминаниями о распаде СССР в новой книге

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Распад СССР застиг врасплох мировое сообщество, не ожидавшее такого поворота в истории одной из двух сверхдержав. Такое мнение в интервью ТАСС в пятницу высказал последний пресс-секретарь президента СССР Андрей Грачев, посвятивший этому событию свою новую книгу "Последний день СССР" (Le jour ou l'URSS a disparu).

Эти воспоминания ближайшего помощника советского президента Михаила Горбачева, выпущенные в конце ноября парижским издательством "Обсерватуар" (L`Observatoire), привлекли большое внимание французских политологов и аналитиков. "Мне довелось стать не только очевидцем, но и непосредственным участником тех драматических событий декабря 1991 года", - сказал собеседник агентства. - Я хотел поделиться своими мыслями о том, можно ли было избежать тех событий, которые президент России Владимир Путин назвал крупнейшей геополитической катастрофой XX века".

"Перестройка вызвала широкие отклики, поддержку за рубежом, а вот распада СССР никто не ожидал", - подчеркнул Грачев. По его мнению, "последующие потрясения в мировой политике связаны с исчезновением СССР, потому что Советский Союз был одной из опор мирового порядка, одной из двух сверхдержав". Как считает политолог, "причины распада СССР следует искать внутри страны". "Думаю, что перестройка и те процессы, которые она вызвала, были неизбежны", - полагает Грачев.

Городу и миру

Выпускник МГИМО, востоковед, один из руководителей Комитета молодежных организаций СССР, а затем заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС Андрей Грачев был приглашен в сентябре 1991 года на работу в Кремль в качестве пресс-секретаря президента Советского Союза. Он проработал на этом посту до последних минут существования СССР. Именно от него журналисты узнавали главные новости, связанные с процессами, которые переживала страна. Во Франции, где Грачев проживает почти 30 лет, он входит в состав научного совета Фонда Габриэля Пери, исследующего проблемы экономики, политической и социальной истории. Одновременно является научным руководителем Форума мировой политики. Политолог - автор серии трудов об эпохе перестройки.

"Мир потрясла скорее перестройка, а не просто исчезновение СССР, - заметил исследователь. - Именно она стала событием, которое подвело черту под советским этапом истории. Этот уникальный процесс закончился 25 декабря 1991 года".

Последний президент СССР, по его свидетельству, считал, что Советский Союз можно было сохранить, И что "причина его распада - не перестройка, а то сопротивление, которое она вызвала". "Он верил, что реформированный демократический Советский Союз мог бы оставаться опорой нового мирового порядка на основе сотрудничества с Западом", - подчеркнул политолог.

Проект перестройки

Инициатор перестройки, продолжил Грачев, был "человеком, считавшим, что политик не должен прибегать к насилию для решения политических проблем". "Впервые в истории глава государства уходил со своего поста, склоняя голову перед демократическими процедурами, перед результатами своих собственных трудов, поскольку приложил много усилий для превращения СССР в демократическое государство и создания новых демократических институтов, союзного и национальных парламентов", - сказал он.

"Горбачев настаивал на том, чтобы решение в отношении СССР принималось демократическим образом, на основании консультаций с парламентом и в соответствии с его решениями", - отметил Грачев. По его словам, "он не мог принять договоренности трех заговорщиков в Беловежской пуще, но он склонился перед решениями парламентов". "Это было для него личным ударом и, можно сказать, политическим поражением, поскольку речь шла о его проекте и надеждах на продолжение перестройки", - заметил исследователь.

Уникальная особенность

По словам автора книги, реакция на события 1991 года была разноречивой. "В США ряд политиков считали Советский Союз "империей зла" и радовались его распаду. Но у ответственных политиков это вызывало тревогу, опасения хаоса, который может наступить, если распад примет неконтролируемые формы", - подчеркнул он. Как заметил Грачев, "особенно боялись того, что внутри СССР возникнут гражданские войны и территориальные конфликты". "На мой взгляд, то, что происходит на Кавказе, в Нагорном Карабахе, в Грузии, Молдове, Украине, свидетельствует о том, что распад СССР до конца не закончился", - сказал он.

Грачев считает уникальной особенностью тех процессов то, что они не сопровождались насилием. "Если учесть всю драматическую историю, которая началась в 1917 году, и накопившиеся за эти годы негативные факторы - социальный конфликт, насилие, нарушение демократии и прав человека, то процесс возникновения СНГ принял демократические европейские цивилизованные формы", - отметил собеседник агентства. Многие эксперты, по его словам, "считают достижением то, что по крайней мере удалось избежать конфликтов, возможной гражданской войны и потрясений, как, например, в случае с Югославией".

В России книгу "Последний день СССР" собирается выпустить весной издательство ЭКСМО.