Мишустин и Ли Кэцян обсудят 30 ноября вопросы развития всеобъемлющего партнерства РФ и КНР

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 30 ноября проведут по видеосвязи 26-ю регулярную встречу глав правительств двух стран, на которой планируется обсудить вопросы развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух государств. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба российского кабинета министров.

"Тридцатого ноября 2021 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян проведут 26-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на мероприятии планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с акцентом на проблематику взаимодействия в торгово-инвестиционной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах.

"Главы правительств уделят особое внимание мерам по преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции и наращиванию динамики сотрудничества в практических областях", - отметили в российском кабмине.

Там добавили, что по итогам встречи планируется подписание совместного коммюнике.