Путин отметил значимость сотрудничества России и Китая в научно-технической сфере

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отмечает значимость сотрудничества РФ и КНР в научно-технической и инновационной сферах в рамках отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух государств. В поздравлении участникам и гостям церемонии закрытия Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества глава государства выразил уверенность, что продуктивная совместная работа, проведенная в ходе этих мероприятий, будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

"Этот масштабный, комплексный межгосударственный проект в полной мере продемонстрировал значимость сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах в рамках отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, существующих между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой", - говорится в послании российского лидера, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Путин подчеркивает, что основную часть программы перекрестных годов удалось реализовать, несмотря на ограничения в связи с пандемией. "Значимыми событиями стали договоренности об участии Китая в проекте класса "мегасайенс" НИКА, а также об открытии Московским государственным университетом и Пекинским университетом Российско-китайского математического центра", - говорится в поздравлении.

Президент РФ указывает, что в рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества было проведено более тысячи мероприятий - конференций, форумов, семинаров, выставок, разработаны совместные научные и образовательные программы, подписаны соглашения о создании лабораторий, которые будут вести исследования в области математики, химии, океанологии и инновационных материалов.

"Уверен, что столь продуктивная совместная работа будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами на многих важных направлениях", - подчеркивается в послании Путина.

Годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества проходили в 2020 и 2021 годах.