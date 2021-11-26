Захарова: лидеры западного мира дискредитировали статус беженца к "Саммиту за демократию"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Лидеры демократического Запада накопили к "Саммиту за демократию" значительный опыт по дискредитации статуса беженца. Об этом написала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание в преддверии саммита, который пройдет по инициативе США 9-10 декабря, на запрос премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона начать "незамедлительную работу по двустороннему соглашению с Францией по возвращению" нелегалов, переправляющихся через Ла-Манш.

"К "саммиту демократий", наверное. Чтобы сомнений ни у кого не осталось, как нынешние "лидеры демократического мира" относятся к статусу беженца, который их же предшественники разработали и утвердили, - отметила она. - Думаю, в ходе встречи состоится предметный обмен опытом в реализации прав человека на практике: как Польша не пустила мигрантов в Германию, как Британия отправляла беженцев во Францию, как ЕС не увидел применение спецсредств против детей и женщин польскими силовиками и т. д.".

Лондон и Париж уже несколько лет совместно борются с проблемой нелегалов, однако число мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. В этом году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство незаконно въехали больше 25 тыс. человек. 11 ноября был зафиксирован крупнейший суточный показатель - 1 185 человек. Несколько тысяч мигрантов в этом году были задержаны властями Франции до того, как успели покинуть французские воды.