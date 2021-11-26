Лавров: формат "Россия - Индия - Китай" содействует развитию многополярного миропорядка

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Формат "Россия - Индия - Китай" (РИК) способствует утверждению многополярности и верховенства международного права на мировой арене, являясь одним из ключевых факторов мировой и региональной политики. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн-встрече глав дипведомств РИК.

"Формат РИК остается одним из ключевых факторов мировой и региональной политики, востребованным в вопросах обеспечения безопасности, совершенствования архитектуры межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанский регионе, а также продвижения широкой экономической интеграции на евразийском пространстве. Развитие отношений в нашей "тройке" является неотъемлемой частью процесса формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства при центральной координирующей роли ООН, способствует утверждению на мировой арене таких универсальных ценностей, как многосторонность, равенство, верховенство международного права", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что РФ, Индию и КНР объединяет неприятие торгового протекционизма, введения политически мотивированных односторонних санкций, а также использования силовых методов в международных делах. "Мы работаем сообща по обширной повестке на ооновской площадке в рамках Группы двадцати, БРИКС, ШОС, выступаем в поддержку асеаноцентричных механизмов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул министр.

По его словам, в условиях продолжающейся пандемии система международных отношений столкнулась с масштабными вызовами в сфере экономики и социального развития. "Вирус подстегнул и кризис глобального управления, рост протекционистских и изоляционистских настроений, стал серьезной проверкой на прочность для государств и многосторонних объединений", - отметил глава МИД РФ.

"Сегодняшний обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня имеет важное значение на фоне усиливающейся турбулентности на глобальном и региональном уровнях, - добавил министр. - Рассчитываю, что наш заинтересованный диалог будет способствовать более полному раскрытию огромного, подлинно стратегического потенциала, которым обладает формат РИК".