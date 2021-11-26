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Мэром Саратова стал действующий глава города Михаил Исаев

Конкурсная комиссия выбирала из семи кандидатов

ТАСС, 26 ноября. Депутаты думы Саратова на заседании 26 ноября единогласно избрали большинством голосов главу города. Им стал Михаил Исаев, который с 2017 года занимал должность мэра Саратова, передает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

"Михаил Исаев единогласно избран главой муниципального образования "Город Саратов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия после собеседования допустила до участия в выборах главы Саратова трех из семи кандидатов, в том числе действующего главу города Михаила Исаева. Помимо него на должность претендовали глава администрации Волжского района Владимир Бьятенко и специалист в сфере IT-технологий Алексей Мартов.

В октябре 2017 года Исаева назначили исполняющим обязанности заместителя главы администрации Саратова по благоустройству. Позже он стал и.о. главы Саратова, а в ноябре 2017 года депутаты Саратовской городской думы избрали его главой города.

До работы в городской администрации Исаев был депутатом Госдумы VII созыва от "Единой России" по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 (Саратовская область). Кроме того, он работал депутатом Саратовской областной думы, а также был наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания России.

Теги
РоссияСаратовская область
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