Мэром Саратова стал действующий глава города Михаил Исаев

ТАСС, 26 ноября. Депутаты думы Саратова на заседании 26 ноября единогласно избрали большинством голосов главу города. Им стал Михаил Исаев, который с 2017 года занимал должность мэра Саратова, передает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

"Михаил Исаев единогласно избран главой муниципального образования "Город Саратов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия после собеседования допустила до участия в выборах главы Саратова трех из семи кандидатов, в том числе действующего главу города Михаила Исаева. Помимо него на должность претендовали глава администрации Волжского района Владимир Бьятенко и специалист в сфере IT-технологий Алексей Мартов.

В октябре 2017 года Исаева назначили исполняющим обязанности заместителя главы администрации Саратова по благоустройству. Позже он стал и.о. главы Саратова, а в ноябре 2017 года депутаты Саратовской городской думы избрали его главой города.

До работы в городской администрации Исаев был депутатом Госдумы VII созыва от "Единой России" по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 (Саратовская область). Кроме того, он работал депутатом Саратовской областной думы, а также был наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания России.