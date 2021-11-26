Захарова заявила, что силового решения у внутриукраинского конфликта нет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Внутриукраинский кризис не может быть решен силовым путем, конфликт можно преодолеть только с помощью переговоров, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала .

"Нет силового варианта решения [кризиса на Украине]. Есть только переговорный путь, который нацелен, направлен на то, чтобы стороны услышали друг друга и пришли к взаимопониманию", - сказала она.

Захарова отметила, что, несмотря на шаги киевских властей, выполнение минских соглашений поддерживается международным сообществом и обязательно к выполнению.

"Подписи сторон стоят под этим документом, он является обязательным для исполнения, так как представляет сегодня уже часть резолюции Совета Безопасности ООН, обязательной для всего международного сообщества", - сообщила она.

Официальный представитель МИД РФ также добавила, что заявления Запада о "российской угрозе" для Киева "хорошо раскрывают суть процесса внутреннего конфликта на Украине" и назвала такую информацию извращенной.

Провокационные заявления

Заявления США, НАТО и Киева об угрозе Украине со стороны России стоит воспринимать только как провокации с целью создать напряженность, считает Захарова.

"Это абсолютно нормальная с их точки зрения стратегия коллективного Запада создавать напряжение, напряженность путем проведения неких провокативных информационно-политических акций в определенных регионах мира. К этому нужно так и относиться", - сказала она.

Захарова отметила, что Россия умеет "отражать эти провокации, и по всем направлениям".

"Поэтому к этим заявлениям и НАТО, и США, а уж тем более Украины, нужно так и относиться - это провокация. Это то, что они отточили за последние годы просто мастерски. Вот в этом они преуспели", - заметила представитель МИД РФ.

Действия украинских властей

Провокационные действия украинских властей запугивают в первую очередь самих граждан Украины, заявила Захарова.

Дипломат отметила, что провокационные действиям киевского режима проводятся в рамках "определенной политики". "Это, безусловно, накачка Украины оружием, поставка вооружений, которые, кстати говоря, прямо запрещены минскими договоренностями, это переброска под видом неких инструкторов просто каких-то по-настоящему матерых вояк, которые обучают отнюдь не макраме и вышиванию в мирное время, а борьбе с собственным же населением, <...> речь идет, естественно, о ситуации в Донбассе", - пояснила Захарова.

Официальный представитель МИД охарактеризовала соответствующие шаги Киева как "нагнетание ситуации и запугивание в первую очередь граждан самой Украины".