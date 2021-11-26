МИД РФ надеется на скорое решение вопроса по встрече в формате "3+3" по Закавказью

НУР-СУЛТАН, 26 ноября. /ТАСС/. Россия надеется, что проведение встречи в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по Закавказью является вопросом "недолгой перспективы". Об этом заявил ТАСС в пятницу замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Пока идет проработка этих вопросов, нужно получить согласие всех участников. Когда оно будет достигнуто, мы объявим, где это состоится. Мы надеемся, что это вопрос недолгой перспективы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Место для Грузии в формате "3+3" с участием трех республик Закавказья и России, Ирана и Турции будет сохраняться до тех пор, пока Тбилиси не выразит готовность принять участие в таких дискуссиях, отметил Руденко. "Мы полностью открыты для участия грузин в этом процессе. Поэтому, если состоится такая встреча, а есть такие планы провести встречу в одной из столиц этих шести государств. Если Грузия не подтвердит готовность прибыть, стул останется для Грузии вакантным. Просто будет спокойно. Когда Грузия посчитает необходимым, когда она созреет для этого, она будет являться таким же полноправным участником процесса", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат указал на то, что инициатива создания данного формата принадлежит лидерам Турции и Азербайджана. "Президенты этих двух стран озвучили эту идею собраться в формате "3+3" - три закавказские страны, Россия, Турция, Иран - и обсудить в целом ситуацию в регионе в контексте последних событий. Конечно, последние события изменили картину в регионе, и нам нужно каким-то образом адаптироваться к новой реальности. Это объективная реальность, ее надо воспринимать такой, какая она есть", - отметил Руденко.

Он пояснил, что Москва поддержала эту инициативу, так как посчитала ее перспективной. "Это перспективная идея - собрать за столом страны региона, поскольку именно они должны решать региональные проблемы",- заключил замглавы МИД РФ.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявлял, что формат интересен Еревану точно так же, как и другие региональные проекты, если он не подменяет собой уже существующие форматы, такие как Минская группа ОБСЕ.

Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани, выступая в парламенте 19 ноября, заявил, что Тбилиси не планирует участвовать в формате "3+3". В начале октября Залкалиани считал, что, несмотря на сложности в отношениях с РФ, "в столь крупных геополитических проектах Грузия должна быть представлена хоть в какой-то форме". Позже департамент стратегических коммуникаций МИД Грузии опроверг это заявление министра, назвав это интерпретацией СМИ.