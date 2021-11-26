МИД РФ надеется, что в Сочи обозначат направления нормализации между Ереваном и Баку

НУР-СУЛТАН, 26 ноября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что на встрече лидеров РФ, Азербайджана и Армении в Сочи удастся обозначить перспективные направления нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом заявил ТАСС в пятницу замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Наши ожидания, как и у всех людей, которые живут в этих двух странах, в России, в регионе Южного Кавказа, чтобы скорее наступил долгожданный мир и стабильность в регионе", - отметил он.

"Встреча в целом нацелена на то, чтобы подвести определенные итоги прошедшего года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня 9 ноября [2020 года], посмотреть, что сделано и что можно сделать дальше, чтобы продвинуть мирный процесс, <...> как продвигать дальше процесс нормализации между странами в целом. Мы надеемся, что на этой встрече лидеры трех стран, которые подписали соглашение, обозначат эти перспективные направления", - сказал Руденко, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи в Сочи президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Высокопоставленный дипломат добавил, что в процессе урегулирования в регионе Нагорного Карабаха остаются проблемы, которые всем известны. "Они касаются и разблокирования транспортных коммуникаций, они касаются делимитации армяно-азербайджанской границы, где, к сожалению, время от времени мы являемся свидетелями определенных вооруженных инцидентов и даже гибнут люди", - пояснил замглавы МИД.

Трехсторонние переговоры лидеров РФ, Азербайджана и Армении, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года, состоятся в Сочи 26 ноября

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.