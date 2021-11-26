Песков заявил, что у Кремля не было контактов с представителем офиса Зеленского

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что у Кремля пока не было контактов с представителями офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Пока не было", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать анонсированную Зеленским встречу.

Ранее украинский лидер заявил, что в ближайшее время глава его офиса Андрей Ермак свяжется с представителями России. Как он уточнил на пресс-конференции в пятницу, на этом настаивают руководство ЕС и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель. Зеленский также подчеркнул, что каждый день разговаривает с лидерами разных стран, и все они "очень хотят", чтобы власти Украины начали "вместе с ними общаться с Российской Федерацией".