Путин проводит в Сочи двустороннюю встречу с Алиевым

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Двухсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева начались в Сочи. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Началась только что беседа президента Путина с президентом Азербайджана Алиевым в Сочи. По ее завершении будем ожидать встречу Путина, Алиева и [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна", - сказал он.

После этого Путин отдельно будет беседовать с Пашиняном, уточнил представитель Кремля.

На повестке дня, продолжил он, будет продолжение урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха, обсуждение экономических и транспортных связей в регионе, их разблокирование. Это та важная задача, которая зафиксирована в совместном заявлении лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года, напомнил Песков.

На отдельных встречах Путина с Алиевым и Пашиняном также будет обсуждаться "весь комплекс двусторонних отношений" и вопросы интеграции в рамках ЕАЭС.