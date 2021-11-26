Песков заявил, что у России нет планов участвовать в "госперевороте на Украине"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия никогда не вынашивала планов участвовать в "госперевороте на Украине", о подготовке которого заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал представитель Кремля, комментируя слова президента Украины о якобы имеющем место участии РФ в соответствующих планах.

Ранее Зеленский на пресс-конференции сообщил о получении им информации о том, что в стране 1-2 декабря произойдет государственный переворот. По утверждению украинского президента, в обсуждение переворота были включены "некоторые представители РФ и Украины".