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Кризис на Украине
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Песков заявил, что у России нет планов участвовать в "госперевороте на Украине"

Как отметил представитель Кремля, Москва "никогда не занимается вообще такими делами"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия никогда не вынашивала планов участвовать в "госперевороте на Украине", о подготовке которого заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал представитель Кремля, комментируя слова президента Украины о якобы имеющем место участии РФ в соответствующих планах.

Ранее Зеленский на пресс-конференции сообщил о получении им информации о том, что в стране 1-2 декабря произойдет государственный переворот. По утверждению украинского президента, в обсуждение переворота были включены "некоторые представители РФ и Украины".

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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