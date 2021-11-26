Путин заявил, что стратегическое партнерство РФ и Азербайджана развивается весьма успешно

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Стратегическое партнерство между Россией и Азербайджаном развивается весьма успешно, подтверждением этого может служить торговый оборот между двумя странами. Такое мнение президент РФ Владимир Путин выразил в пятницу на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая проходит в Сочи.

"На следующий год у нас 30 лет установления дипломатических отношений. И это, безусловно, такая веха, которую, наверное, мы должны будем как-то отметить соответствующим образом", - считает он.

Президент РФ заметил, что стратегическое партнерство между двумя странами "развивается весьма успешно". "Достаточно сказать, что, несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике, с этим связанные, все-таки в этом году за девять месяцев <...> объем товарооборота увеличился у нас на 11%. И это хороший показатель", - подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на то, что в этой стране работает около 900 российских предприятий. И в целом Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана, заметил российский лидер.

Изучение русского языка

Около 34% детей в школах Азербайджана учатся на русском языке, что говорит о стремлении этого народа поддерживать близкие контакты с Россией, отметил Путин.

"Хочу вас поблагодарить за то внимание, которое вы уделяете развитию русского языка, поддержанию его", - сказал глава российского государства, обращаясь к своему визави.

Путин заметил, что русский язык преподается в более чем 300 азербайджанских школах. "34% школьников Азербайджана учатся так или иначе на русском языке или изучают его. Это хороший показатель, который говорит о стремлении руководства Азербайджана и азербайджанского народа поддерживать близкие и разносторонние контакты", - уверен президент РФ.

Он отметил, что отношения между двумя странами в гуманитарной сфере развиваются, в том числе и по линии молодежных контактов. "Все это создает хорошую атмосферу для развития отношений в будущем", - считает Путин.