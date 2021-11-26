Путин сожалеет, что в Карабахе до сих пор возникают инциденты и не обходится без жертв

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил сожаление, что в Нагорном Карабахе до сих пор иногда возникают проблемы и периодически не обходится без жертв.

"Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты. К сожалению, до сих пор и не обходится без жертв", - констатировал российский лидер, отметив при этом, что разговор по урегулированию ситуации в регионе целесообразно продолжать в трехстороннем формате. "К нам через некоторое время присоединится премьер-министр Армении [Никол Пашинян], и мы продолжим эту дискуссию", - сказал он, открывая двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

При этом Путин отметил позитивную роль российских миротворцев в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

"Что касается нагорнокарабахского урегулирования <...> здесь и миротворцы наши, мне кажется, играют позитивную роль, работает эффективно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня", - сказал он.

По оценке Путина, необходимо обсудить, что уже сделано, и что еще предстоит сделать всем, "чтобы не только ничего подобного не возникало, наоборот, [чтобы] создавались условия для успокоения ситуации и развития в регионе ситуации такого качества, которое позволяло бы людям спокойно жить, а странам развиваться".

Глава российского государства отметил, что центральной в пятницу станет трехсторонняя встреча лидеров РФ, Азербайджана и Армении по поводу урегулирования ситуации вокруг Карабаха.

"Сейчас только разговаривал со своими коллегами, например, из правительства России, которое вы хорошо знаете, и которое занимается вопросами, связанными с проблемами экономики, с разблокированием транспортных коридоров [в регионе]. Говорил и с министром обороны, с директором ФСБ, которому подчиняется Пограничная служба [России], вносящая существенный вклад в дело урегулирования", - сообщил Путин, добавив, что вопросов по этой теме накопилось очень много.