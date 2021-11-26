Россия предложила провести межмидовские консультации ШОС по декарбонизации экономики

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает провести межмидовские консультации стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по вопросам декарбонизации экономики в качестве первого совместного шага на этом направлении. Об этом на онлайн-брифинге в пятницу заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Мы вчера в сфере декарбонизации - вчера председатель правительства [Михаил Мишустин] эту инициативу озвучил - предложили провести в качестве первого шага целевые межмидовские консультации с прицелом на постановку этой темы в глобальном масштабе. А уже практические вопросы будут решать, естественно, профильные ведомства", - сказал он.

По словам Хакимова, тема энергетической безопасности присутствует на повестке дня ШОС давно, но механизм взаимодействия, постоянно работающий, не был сформирован. И в текущем году, продолжил дипломат, по инициативе Таджикистана в период его председательства в организации состоялась первая встреча министров энергетики, где было принято решение о создании механизма сотрудничества. "Министерство энергетики РФ это предложение поддержало, приняло активное участие в проведенном мероприятии, и эта тема, естественно, будет повесткой дня вот этих совещаний", - напомнил он.

"Очевидно, будут созданы соответствующие рабочие группы, которые будут выстраивать какие-то контакты уже напрямую, как между госструктурами, так и при содействии госструктур, в частности предпринимательскими структурами. Тем более, что эта тема для всех актуальна, потому что у нас был определенный опыт работы в этой сфере, но если говорить откровенно, он давал возможность общаться, но к конкретным результатам так и не привел", - указал он.

В этой связи Хакимов напомнил об энергетическом клубе ШОС, созданном по инициативе России. "Энергетический клуб работал, участвовали заинтересованные государства, представители, наблюдатели и даже партнеры по диалогу, в том числе Турция, Белоруссия, Иран и так далее. Проводились регулярно встречи, обсуждались какие-то перспективы взаимодействия, но дальше обсуждений вопрос не двигался. Вот сейчас созданием профильного механизма мы надеемся, что сможем совершить определенный прорыв", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что ШОС выступает за скорейшую стабилизацию внутренней ситуации в Афганистане и развитие взаимодействия с республикой в рамках организации.

"ШОС подтверждает свою принципиальную позицию в пользу того, чтобы Афганистан как можно скорее стал мирным, это соседнее государство, мы за то, чтобы развивать отношения и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, но главный момент - это выполнение нынешними властями в Кабуле тех обязательств, которые они взяли, с тем чтобы в практическую плоскость перешел вопрос об [их] легитимизации и официальном признании", - сказал он.

В этой связи спецпредставитель акцентировал внимание на необходимости возобновления работы соответствующего формата взаимодействия с Афганистаном. "Мы за то, чтобы как можно скорее возобновить работу контактной группы ШОС - Афганистан и начать реализовывать те планы, которые были намечены" - подчеркнул он.

Хакимов напомнил, что организация последовательно выступает за инклюзивное правительство в республике, чтобы власть "была крепкой и отражала интересы всех политических, этнических и религиозных групп".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. В тот же день посольство Японии в афганской столице прекратило свою работу, а все японские сотрудники диппредставительства были эвакуированы в Дубай. После этого дипломаты были направлены в Катар для ведения работы на афганском направлении. 7 сентября талибы огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.