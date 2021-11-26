ГААГА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия не планирует выход из ОЗХО и настроена сделать все возможное, чтобы помочь организации встать на правильный путь. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Мы пока не достигли такой точки", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ выйти из ОЗХО.

"Мы стояли у истоков создания организации и принимали участие в разработке Конвенции о запрещении химического оружия, - отметил дипломат. - И до последнее времени ОЗХО была очень успешной организации. В последние годы, к сожалению, ситуация изменилась. Очень жаль, что сейчас ОЗХО и технический секретариат выглядят бледной тенью самих себя с высоким уровнем политизации, дезинтеграцией и разделительными линиями".

"С этим нужно что-то делать, - подчеркнул Шульгин. - Мы потеряли привычку принимать решения на основе консенсуса. Это очень грустная ситуация".

"Наша обязанность, обязанность всех ответственных государств, заключается в том, чтобы помочь организации восстановить свою репутацию и действовать в соответствии со своими оригинальными задачами - способствовать освобождению мира от химического оружия и предотвращению его появления вновь, - добавил постпред. - И Россия сделает все возможное, чтобы помочь организации встать на правильный путь".