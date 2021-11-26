Путин назвал целью трехсторонней встречи создание условий для возрождения Карабаха

"Мне кажется, что в этом, собственно говоря, и состоит цель всех наших усилий, а именно - в том, чтобы создать условия для возрождения региона, для того, чтобы люди могли себя там чувствовать в безопасности и могли бы нормально заниматься хозяйственной деятельностью, развивать экономику", - сказал российский лидер, открывая встречу.

Путин убежден, что Россия, Армения и Азербайджан ради общих интересов должны стремиться к укреплению связей между странами.

"Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались. Наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", - сказал Путин.

Итоги года

Крупномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе в настоящий момент не ведутся, и это свидетельствует о том, что за год для урегулирования ситуации в регионе удалось сделать немало, отметил президент.

Он предложил коллегам подвести итоги работы, которая была проведена за год - 9 ноября 2020 года было подписано заявление лидеров трех стран, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

"За это время, действительно, сделано немало. К сожалению, еще не все вопросы урегулированы, я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут, получают ранения", - констатировал российский президент.

По оценке Путина, все это требует особого внимания со стороны лидеров. "Собственно говоря, ради этого мы с вами в том числе и сегодня собрались - для того чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом все-таки за год сделано немало", - уверен он.

Так, в зоне конфликта "никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо", подчеркнул глава российского государства. "За это время и при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев - 53 тыс. [человек] вернулись уже к местам своего постоянного проживания. Создана хорошая мониторинговая группа, работает наш контингент, работает, насколько я понимаю, по оценкам с обеих сторон, достойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей", - отметил Путин.

Работает и функционирует российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня, продолжил он. "Но самое главное - что создаются условия для будущей нормальной, мирной жизни. Вот что важно", - подчеркнул президент.

Транспортное сообщение

Президент России также надеется, что в ближайшее время удастся принять решения по разблокированию транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе.

"Есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять необходимые для всех решения", - сказал Путин.

По его оценке, самое главное в том, что создаются условия для будущей мирной жизни в регионе, в частности была создана комиссия на уровне вице-премьеров трех стран по разблокировке транспортных коридоров. "Мне коллеги мои докладывали о том, как идет работа, непросто. Но тем не менее эта работа в продвинутом состоянии находится", - заметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что цель общих усилий состоит в том, чтобы "создать условия для возрождения региона, для того, чтобы люди могли себя чувствовать в безопасности и нормально заниматься хозяйственной деятельностью, могли бы развивать экономику". "Все это, безусловно, должно самым благоприятным образом отразиться на уровне жизни граждан обеих стран. Для России это имеет большое значение, имея в виду особый характер отношений и с Арменией, и с Азербайджаном", - подчеркнул Путин.

Он сделал особый акцент на том, что РФ, Армения и Азербайджан ради общих интересов должны стремиться к укреплению связей между странами. "Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались. Наоборот. Мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", - заявил глава российского государства.

Он также сообщил, что предварительно обсудил часть вопросов с Алиевым на состоявшейся в Сочи двусторонней встрече. С армянской стороной такая же подготовительная работа была проведена заблаговременно в ходе телефонных переговоров, добавил он. "И сейчас вот, когда двигались, просто обменялись соображениями на этот счет", - сказал Путин, добавив, что проведет двустороннюю встречу с Пашиняном после завершения трехсторонних переговоров.