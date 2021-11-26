Путин приветствовал предстоящую встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал предстоящую встречу в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По мнению главы российского государства, важно вести диалог между сторонами.

"Согласен с обоими коллегами в том, что чем больше контактов, в том числе и прямых, тем лучше, прямые двусторонние контакты вообще в приоритете", - сказал он на переговорах с Алиевым и Пашиняном в пятницу.

"Знаю, что в ближайшее время у вас намечена еще и встреча в Брюсселе, вы согласились приехать туда. Мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможностей для прямого общения, тем лучше", - обратился российский лидер к Алиеву и Пашиняну.

Президент России рассказал, что недавно общался на этот счет с главой Евросовета Шарлем Мишелем. "Он вас ждет. Надеюсь, мы сделаем какой-то шаг вперед и можно будет сделать дальнейшие шаги уже и на других площадках", - заметил Путин. "Мы только приветствуем вовлечение партнеров в этот диалог, главное, чтобы он шел на пользу", - отметил глава российского государства.

Ранее сообщалось, что Мишель договорился встретиться с Алиевым и Пашиняном в Брюсселе 15 декабря во время саммита "Восточного партнерства". 24 ноября Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета, рассказал о предпринимаемых шагах по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

Заинтересованность в урегулировании конфликта

Президент России считает крайне важной заинтересованность руководства Азербайджана и Армении в урегулировании нагорнокарабахского конфликта.

"Мне кажется, что на самом деле очень важно то, что сейчас было вами сказано - и президентом Азербайджана, и премьером Армении. Есть заинтересованность с обеих сторон в развитии нормализации обстановки, развитии ситуации в позитивном ключе", - обратился глава российского государства к Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну.

Говоря о разблокировании коммуникаций в регионе, Путин подчеркнул, что "в этом все заинтересованы". "И Россия в том числе, имея в виду, что мы все близкие страны, мы соседи, у нас большой объем товарооборота", - отметил Путин.

Российский лидер также напомнил о договоренностях "в ближайшее время наладить работу по демаркации и делимитации границы". "Об этом тоже сегодня поговорим", - предложил он. При этом президент России признал, что данный "вопрос сложный, он достался еще с Советского Союза, границы там не было".