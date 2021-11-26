Рябков обсудил с дипломатами стран Северной Европы вопросы стратегической стабильности

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в пятницу с руководством дипломатических представительств государств Северной Европы и Прибалтики в России проблемы поддержания стратегической стабильности, вопросы нераспространения и контроля над вооружениями.

"Обсуждены проблемы поддержания стратегической стабильности, вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, ситуация вокруг иранской ядерной программы, а также ряд других актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади указали, что встреча прошла по инициативе посольства Норвегии в Москве.