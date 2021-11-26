МИД РФ получил почетный кубок Минобороны за межведомственное оборонное взаимодействие

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в пятницу замглавы МИД РФ Олегу Сыромолотову почетный кубок за первое место в 2021 году среди федеральных органов исполнительной власти по организации межведомственного взаимодействия в решении задач в области обороны страны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, 26 ноября в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялась VII Межведомственная научно-практическая конференция "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации".

"В ходе мероприятия Министерство иностранных дел Российской Федерации было награждено почетным кубком за первое место среди федеральных органов исполнительной власти "За достижения наивысших результатов в организации межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации в 2021 году", - проинформировали в МИД РФ.

Сыромолотов курирует в МИД РФ вопросы противодействия терроризму, а с 2004 по 2015 год был руководителем Службы контрразведки ФСБ России.