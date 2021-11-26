Замглавы МИД РФ обсудил с послом ОАЭ ситуацию в Сирии и в зоне Персидского залива

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер обсудили на встрече в пятницу график двусторонних контактов, положение дел в Сирии, Ливии и зоне Персидского залива.

"Затрагивалась актуальная региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Сирии, Йемене, Ливии, зоне Персидского залива, а также перспективы палестино-израильского урегулирования", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади информировали, что стороны также обсудили "приоритетные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратских традиционно дружественных отношений, включая график соответствующих двусторонних контактов и мероприятий".

Встреча состоялась по просьбе посла ОАЭ.