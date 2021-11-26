Посол РФ во Франции призвал соотечественников к сохранению исторической правды

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Посол России Алексей Мешков призвал соотечественников к участию в акциях, посвященных сохранению исторической памяти во время выступления на открывшемся в пятницу X Форуме российских соотечественников Франции.

"Отдельно следует упомянуть о необходимости сохранения исторической памяти и противодействии попыткам фальсификации истории, особенно в том, что касается Великой Отечественной войны. <…>. В этой связи будем рады, если соотечественники примут активное участие в подготовке и проведении акции, приуроченных к годовщинам ключевых событий той страшной войны", - обратился по видеосвязи посол РФ во Франции Алексей Мешков к участникам официальной церемонии открытия мероприятия.

Посол отметил, что сложная международно-политическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка, "равно как и санкции в отношении России со стороны стран Запада ставят новые вызовы перед движением соотечественников". "В этих непростых условиях, нам искренне хотелось бы, чтобы русская община во Франции не поддавалась попыткам расколоть существующее объединение соотечественников, а наоборот стремилась к консолидации, отложив в сторону существующие разногласия", - подчеркнул посол.

По его словам, основой для консолидации является, в частности, сохранение и развитие преподавания русского языка, противодействие русофобии и продвижение позитивного образа России за рубежом".

X Форум российских соотечественников Франции проходит в посольстве России в Париже 26-27 ноября в очном формате при соблюдении мер санитарной защиты. В программе мероприятия: мастер-классы, тематические конференции, отчет о работе Координационного совета соотечественников и выборы его нового состава.