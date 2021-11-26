Путин, Алиев и Пашинян сделали совместное заявление по итогам встречи

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян завершили трехсторонние переговоры. Политики сделали заявление для СМИ, рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Трехсторонняя встреча закончилась. Президенты сделали совместное заявление для СМИ, оно будет выпущено нами буквально через несколько минут", - сказал представитель Кремля.

Путин начал двустороннюю встречу с Пашиняном. "В настоящее время началась двусторонняя беседа президента Путина и премьер-министра Армении Пашиняна", - сказал Песков.