Путин: механизмы демаркации границы между Арменией и Азербайджаном создадут до конца года

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном будут созданы до конца года, сообщил президент России Владимир Путин.

"Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них - это создание механизмов, до конца этого года мы договорились это сделать, механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами", - сказал российский лидер, подводя итоги переговоров в пятницу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее, никаких препятствий для создания этих механизмов нет", - указал Путин.

Президент России заявил, что доволен результатами переговоров. "Мы сегодня поработали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - сказал глава государства.

Путин поблагодарил Алиева и Пашиняна "за то, что они согласились приехать сегодня в Россию и обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в вопросах урегулирования вокруг карабахской проблемы и в целом в регионе".

"Отдали должное работе наших российских миротворцев, пограничников, тех специалистов, которые занимаются разминированием, обеспечивают возвращение людей к постоянным местам проживания", - подчеркнул Путин.

Гуманитарные вопросы

Путин также отметил, что на переговорах удалось продвинуться по гуманитарным вопросам, стороны договорились о разблокировании транспортных коридоров.

"Есть очень важный, чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера, и здесь мы тоже заметно продвинулись вперед", - сказал российский лидер.

Путин добавил, что много внимания было посвящено вопросам экономических связей. "В качестве первого шага мы говорили о разблокировании транспортных коридоров", - отметил президент РФ.

Он уточнил, что это касается и железной дороги, и автомобильного сообщения. "Я думаю, что здесь мы должны поблагодарить наших вице-премьеров, которые работают над этим вопросом уже в течение достаточно долгого времени", - сказал Путин.

Итоги встречи

Кроме того, Путин назвал встречу с Алиевым и Пашиняном полезной и своевременной, выразив надежду, что договоренности будут соблюдаться.

"Хочу подчеркнуть, что встреча была в высшей степени полезной, своевременной, - сказал он. - Слева от меня наш подарок армянским и азербайджанским друзьям, это оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом".

Путин добавил, что лидеры трех стран подписали заявление по итогам совместной работы в Сочи. "Общественность и СМИ могут с этим заявлением ознакомиться. В нем более подробно изложено то, чем мы занимались и о чем договорились", - резюмировал российский президент.

Как уточнили в Кремле, подарки по итогам переговоров Алиеву и Пашиняну, о которых упомянул Путин, представляют собой статуэтки в форме золотой оливковой ветви. "Олива символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие. Это благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях", - пояснили в Кремле.

Работы выполнены в двух экземплярах на заказ. На постаментах, где установлены фигурки ветвей, также есть памятные таблички с датой и местом проведения переговоров: Сочи, 26 ноября 2021 г.