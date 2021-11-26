Захарова предложила обсудить на "Саммите за демократию" коррупцию в афганской кампании США

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала 20-летнюю военную кампанию США в Афганистане "коррупционной черной дырой" и предложила обсудить ее результаты странам, которые примут участие в инициированном Вашингтоном "Саммите за демократию".

"Афганистан на грани гуманитарной катастрофы. Обострились последствия двадцатилетнего бесславного пребывания США в республике. Местные власти предпринимают шаги по воссозданию контуров жизнедеятельности. Но масштаб проблем колоссален. Хочется спросить, а что стало с миллиардами долларов, которые американцы якобы выделяли на восстановление страны, пока они там находились и воевали?" - написала Захарова в пятницу в своем Telegram-канале.

Дипломат также обратила внимание на расследование телеканала Fox News, согласно которому Государственный департамент настоятельно требовал от Офиса генерального инспектора США по восстановлению Афганистана незадолго до вывода войск "скрыть и отредактировать" публичные отчеты.

"Пентагон превратил свою афганскую кампанию в настоящую коррупционную черную дыру. <...> Но что самое абсурдное: обещая выделить Афганистану гуманитарную помощь, американцы не отдают замороженные в своих банках многомиллионные афганские авуары, и когда они будут переданы законным владельцам - неясно, - отметила Захарова. - Мы же помним, что ливийские и венесуэльские миллиарды заперты в британских деньгохранилищах. Отличная тема для дискуссии на предстоящем "саммите демократий": как украсть миллиард у суверенного государства, а затем потратить миллион на выделение ему ста тысяч в качестве гуманитарной помощи".

Как сообщил Госдепартамент США, власти Соединенных Штатов пригласили на указанный саммит, который 9-10 декабря пройдет в формате видеоконференции, 110 государств и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что цель данного мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.