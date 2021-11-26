Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана соберутся в Москве на следующей неделе

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана, входящие в трехстороннюю рабочую группу по Карабаху, соберутся в Москве на следующей неделе. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"На следующей неделе они соберутся в Москве, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о решениях, которые мы сегодня согласовали", - сказал Путин.

Президент России надеется, что договоренности по Нагорному Карабаху, достигнутые на трехсторонней встрече, будут развиваться в позитивном ключе.

"Будем надеяться, что те договоренности, которые сегодня достигнуты, будут развиваться в позитивном ключе и в самое ближайшее время, и как можно быстрее", - сказал Путин.

По его оценке, встреча была полезной и своевременной. "Мы и собрались для того, чтобы не допускать никаких трагических событий на границе и вообще между двумя странами и народами, для того, чтобы идти вперед, двигаться вперед, как мы говорили. В этом, конечно, заинтересованы все страны региона - и Россия, и Армения, и Азербайджан", - подчеркнул Путин.