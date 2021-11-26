Делимитация границы Азербайджана и Армении будет проходить при содействии России

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Москва, Баку и Ереван договорились двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией, при этом РФ будет оказывать им содействие по запросу сторон. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам прошедших в Сочи переговоров.

"Условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон", - говорится в опубликованном в пятницу документе.

Кроме того, Россия продолжит оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, формирования между ними атмосферы доверия и добрососедских отношений.

"Российская Федерация будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе", - говорится в документе.

Помимо этого главы государств подтвердили, что намерены и далее последовательно и неукоснительно выполнять все положения двух предыдущих трехсторонних заявлений в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа. Они также договорились активизировать совместные усилия, направленные на скорейшее решение остающихся задач.

Проекты для развития Карабаха

Путин, Алиев и Пашинян также подчеркнули, что необходимо как можно скорее запустить конкретные проекты для раскрытия экономического потенциала Нагорного Карабаха.

На встрече обсуждался ход реализации заявления от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также заявления от 11 января 2021 года о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе. Отмечается, что лидеры "высоко оценили деятельность учрежденной в соответствии с заявлением от 11 января 2021 года трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе". "Подчеркнули необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона", - говорится в сообщении.

Путин, Алиев и Пашинян условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Они также намерены вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между странами с последующей ее демаркацией. При этом РФ будет оказывать консультативное содействие по запросу сторон.