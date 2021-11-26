МИД РФ обеспокоен недопуском кандидатуры сына Каддафи на предстоящие выборы в Ливии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена исключением сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама из числа кандидатов на запланированных на декабрь президентских выборах в стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обращает на себя внимание, что из списков кандидатов на намеченных на 24 декабря этого года выборах на высший государственный пост Ливии был исключен ряд известных деятелей страны. Речь в том числе идет и о набирающем, по опросам общественного мнения, все большую популярность Сейфе аль-Исламе Каддафи, - отметила дипломат. - Такая дискриминация вызывает определенное беспокойство, поскольку мы всегда выступали за предоставление представителям всех ливийских общественно-политических кругов равных возможностей участвовать в избирательном процессе".

"Считаем, что нельзя лишать ливийский народ права выбирать тех, кого он считает наиболее достойными занимать высшие посты в будущих властных структурах, задачей которых станет обеспечение единства территориальной целостности, суверенитета и стабильности Ливии", - подчеркнула Захарова.

В среду Al Hadath проинформировал о том, что генеральный прокурор Ливии не принял документы четырех кандидатов, желавших баллотироваться на пост президента, "по юридическим причинам". В их числе, как утверждается, оказался и Каддафи-младший. Сын бывшего ливийского лидера подал заявление на участие в предстоящих президентских выборах 14 ноября. Свои документы на регистрацию кандидатом он представил в региональную избирательную комиссию в городе Себха, расположенном на юге страны.

Президентские выборы в Ливии должны состояться 24 декабря.