Косачев считает проблему с визой главы делегации Белоруссии политической акцией Испании

МАДРИД, 26 ноября. /ТАСС/. Задержка с выдачей визы главе белорусской делегации Сергею Рачкову для участия в ассамблее Межпарламентского союза (МПС) является политической акцией со стороны властей Испании. Об этом заявил в пятницу журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в рамках начавшейся в пятницу в Мадриде 143-й ассамблеи МПС.

"Я получил информацию о проблеме с визой для главы делегации Белоруссии Рачкова заблаговременно от него самого, - сказал парламентарий. - Он ко мне обратился позавчера утром с просьбой, чтобы мы официально как группа Евразия, а я руководитель группы Евразия, чтобы мы обратились к руководству МПС". "Позавчера я отправил официальное письмо генсеку МПС [Мартину] Чунгонгу и позавчера же получил же от него подтверждение, что информация получена, что начинают предпринимать действия, - уточнил Косачев. - Но действия явно запоздали, Рачков был уведомлен о том, что ему оформили визу сегодня в районе 14:00, когда уже все возможности приезда сюда вовремя были исчерпаны".

"Я считаю, что это не случайность, что это политическая акция со стороны испанских властей, - добавил он. - Во всяком случае пока не будет доказано обратное, я думаю, что здесь испанские власти должны предоставлять какие-то аргументы в оправдание своей позиции". "Рачков, насколько мне известно, не находится под санкциями ЕС", - отметил Косачев.

"По стечению обстоятельств российская делегация здесь в рамках ассамблеи на бюро третьего комитета по демократии и правам человека будет вносить для дальнейшей работы предложение разработать резолюцию Межпарламентского союза о недопустимости применения санкций в отношении парламентариев, - пояснил вице-спикер Совета Федерации. - Мы убеждены в том, что санкции против парламентариев нарушают базовые принципы демократии, потому что парламентарии выражают волю своих избирателей". "И ограничение парламентариев в их деятельности, в частности через любые санкции, - это посягательство на волеизъявление тех людей, которые голосовали за этих парламентариев. Это абсолютно недопустимо", - сказал Косачев.

Инцидент с выдачей визы

Ранее временный поверенный в делах Белоруссии в Испании Ярослав Ковальчук отметил, что испанские власти не выдали своевременно визу Рачкову для участия в ассамблее МПС, в результате он не смог попасть на съезд.

"На это мероприятие в качестве главы делегации должен был приехать Сергей Анатольевич Рачков, член Совета Республики, верхней палаты белорусского парламента, вместе с сопровождающим лицом, а также депутат от нижней палаты Мария Викторовна Василевич", - уточнил Ковальчук. По его словам, в результате приехала только Василевич, "поскольку руководителю делегации испанская сторона не выдала вовремя визу". "То, что виза не была получена в срок, создало ряд логистических проблем, - сказал он. - Это откровенный плевок нам в лицо, поскольку [визу] не дали вовремя, ссылаясь на какие-то технические проблемы".

"В настоящее время вопрос решен, но к данному вопросу отнеслись, по нашему мнению, безответственно с учетом того, что фактически не допустили к участию руководителя белорусской делегации, - считает Ковальчук. - С учетом сложившейся ситуации мы прорабатываем вопрос, чтобы депутат от нижней палаты парламента смогла выступать на всех мероприятиях, где не сможет выступить Рачков". "К сожалению, не во всех случаях это возможно", - уточнил он.

"Также мы обратились к организаторам [с просьбой] о возможности выступления в формате онлайн или по видеозаписи, - отметил Ковальчук. - Но, к сожалению, этот вопрос тоже проблематичен". "Это невозможно сделать ни завтра, ни когда будет обсуждаться включение чрезвычайного пункта повестки дня по Республике Беларусь. Этот чрезвычайный пункт инициировали четыре государства - Польша, Латвия, Нидерланды и Германия", - заявил дипломат.

"Позиция Белоруссии будет на этой ассамблее, скорее, оборонительной, - добавил он. - Мы уже ознакомились с проектом резолюции, ни с одним из семи пунктов, указанных там, мы не согласны, поскольку каждый из них является попыткой коллективного Запада повлиять на возможность Республики Беларусь самостоятельно принимать решения по своей внутренней и внешней политике, это попытка подорвать наш суверенитет". "Там поднимаются вопросы о непризнании некоторыми зарубежными государствами итогов выборов в Белоруссии, относительно якобы наличия в Белоруссии политзаключенных и относительно миграционной ситуации", - заявил Ковальчук.

Ассамблея МПС продлится до 30 ноября. Союз объединяет парламенты более 170 стран, а также свыше 10 межпарламентских ассамблей в качестве ассоциированных членов. В центре внимания ассамблеи будут "современные вызовы демократии: преодоление разногласий и построение сообщества".