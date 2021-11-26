Оливковые ветви и делимитация границы. Итоги встречи Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи

Механизмы демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана будут созданы до конца года, заявил в пятницу президент России Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Российский лидер рассказал, что стороны продвинулись в решении гуманитарных и экономических проблем Нагорного Карабаха и Южного Кавказа (но не стал раскрывать детали), а также подарил своим коллегам оливковые ветви из золота - символы мира и благополучия. В Кремле позднее напомнили, что олива - "благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях".

ТАСС собрал ключевые результаты встречи, которая продлилась около трех часов.

Делимитация и демаркация

До конца года будет создан механизм демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Конкретные параметры этого механизма пока неизвестны, но процесс будет проходить "при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон", говорится в совместном заявлении лидеров по итогам встречи.

Также, подчеркивается в документе, стороны "условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности" на границе. О необходимости этого для начала делимитации и демаркации заявлял, в частности, Пашинян.

Гуманитарные и экономические вопросы

В совместном заявлении не содержится конкретных договоренностей о решении гуманитарных и экономических вопросов. Однако, по словам Путина, сторонам удалось заметно продвинуться по этим темам, включая разблокирование транспортных коридоров - как железнодорожных, так и автомобильных. Позднее, говоря о транспортном вопросе, он отметил, что "некоторые вещи <...> требуют дополнительного согласования, но они <...> не носят принципиального характера".

Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении, уточнил президент, соберутся на следующей неделе в Москве, чтобы в том числе объявить о согласованных в Сочи решениях.

Лидеры высоко оценили деятельность рабочей группы, в состав которой входят вице-премьеры, и "подчеркнули необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона", следует из заявления.

Подтверждение намерений

Участники переговоров подтвердили приверженность предыдущим трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года и договорились "активизировать совместные усилия, направленные на скорейшее решение остающихся задач", вытекающих из этих соглашений, говорится в документе по итогам встречи.

Российская сторона, подчеркивается в нем, также будет и далее оказывать "все необходимое содействие" нормализации отношений Еревана и Баку, формированию атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраиванию добрососедских отношений в регионе.

Оценка участников

Все участники встречи высоко ее результаты. "Мы сегодня поработали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - заявил Путин.

Президент Азербайджана назвал разговор "обстоятельным и искренним" и подчеркнул, что принятые решения будут способствовать более стабильной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе. По словам премьера Армении, лидеры открыто обсудили все вопросы и устранили разночтения по некоторым из них.

Двусторонние встречи