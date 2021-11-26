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Путин обсудил с Совбезом РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном

По итогам встречи стороны приняли совместное заявление
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ итоги переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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"Я вас коротко проинформирую о результатах моих дискуссий с президентом Азербайджана и с премьер-министром Армении по поводу нагорнокарабахского урегулирования и по поводу тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе сегодняшней работы с коллегами", - обратился глава государства к участникам совещания.

"Как и планировали, подробнее поговорим о всем комплексе отношений с нашими ближайшими партнерами и ближайшими соседями, имеются в виду отношения со странами СНГ", - отметил Путин. Он уточнил, что с докладом выступит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В пятницу в Сочи состоялись почти трехчасовые переговоры Путина, Алиева и Пашиняна, по итогам которых было принято совместное заявление. Также глава российского государства провел отдельные встречи с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол Воваевич
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