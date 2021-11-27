Россия надеется на успешную работу в Вене по восстановлению иранской ядерной сделки

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Российская сторона вступает в новый раунд венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с надеждой, что этот процесс будет успешным. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Россия вступает в переговоры с надеждой и ожиданием, что эта работа будет успешной и будет финализирована в разумные сроки. Мы не хотим тратить время впустую", - сказал Ульянов на пресс-конференции в Вене, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего 29 ноября начала переговоров по иранскому ядерному досье.

Российский постпред также добавил, что в субботу и воскресенье пройдут неформальные консультации между участниками переговорного процесса.

В Вене с апреля по июнь 2021 года состоялось шесть раундов переговоров с участием всех стран - участников СВПД (Иран, Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), а также США по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны взяли перерыв в работе в конце июня, который затянулся из-за президентских выборов в Иране и формирования нового правительства в этой стране. Переговоры в столице Австрии возобновятся 29 ноября на уровне политических директоров вовлеченных в них стран.