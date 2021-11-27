Глава Новороссийска принял решение не выдвигаться на повторный срок

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Новороссийска Игорь Дяченко не подал документы для участия в конкурсе на должность руководителя города. Список подавших документы опубликовали в субботу на сайте администрации и городской думы.

Заявления принимались с 28 октября по 26 ноября. Документы на участие в конкурсе на должность главы города подали девять человек.

"Я решил не выдвигать свою кандидатуру на повторный срок, но готов и дальше трудиться на благо нашего города", - написал Дяченко в своем Instagram. Он отметил, что поддержит нового главу после его избрания и "готов оказать ему всевозможную поддержку по любым вопросам".

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Новороссийска назначили на 21 декабря. По итогам комиссия представит депутатам городской думы не менее двух кандидатур на этот пост. Окончательное решение примут на заседании городской думы тайным голосованием.

Дяченко родился в 1966 году в Николаевской области Украины. Имеет два высших образования, закончил Новороссийское высшее инженерное морское училище и Северо-Кавказскую академию государственной службы. Работал механиком на судах дальнего плавания. С 2006-го по 2007 год работал заместителем главы центрального района Новороссийска, с 2009-го по 2016 год занимал должность заместителя главы города, в 2016 году его назначили на должность мэра. Имеет почетную грамоту администрации Краснодарского края и медаль "За выдающийся вклад в развитие Кубани" I степени.