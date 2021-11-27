Нарышкин: никакого вторжения России на Украину не будет, это пропагандистская акция США

ТАСС, 27 ноября. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заверил, что никакого вторжения России на Украину не будет, а все, что происходит вокруг этой темы, является злонамеренной пропагандистской акцией Госдепартамента США.

"Да, должен всех успокоить, ничего такого не будет", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1", коснувшись вопроса о сообщениях о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину в ближайшие недели.

"Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США. Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь", - добавил Нарышкин.

Он подчеркнул, что России следует сохранять выдержку и укреплять свою обороноспособность на фоне желания США подтолкнуть Украину к разжиганию с новой силой конфликта в Донбассе. "Цель [действий Вашингтона] - попытаться толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины. Причем для Соединенных Штатов Америки Украина - это такой во всем, во всей этой истории расходный материал, но [у них есть] желание конфликт разжечь, разжечь с новой силой. Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны", - отметил директор СВР.

Отвечая на вопрос, означает ли, что американская сторона подталкивает Киев к нападению на Донбасс путем распространения слухов о якобы готовящемся Россией вторжении на Украину, Нарышкин сказал: "Очевидно, так".

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.