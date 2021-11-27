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ЧП на шахте "Листвяжная"

Мэра кузбасского города исключили из "Единой России" за банкет в день взрыва на шахте

Празднество прошло вечером 25 ноября, когда региональные власти объявили трехдневный траур

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Отправленного в отставку главу города Прокопьевска Вячеслава Старченко, по случаю инаугурации которого в день трагедии на шахте "Листвяжная" состоялись торжество и банкет, исключили из "Единой России". Вместе с ним партбилета лишилась и спикер горсовета Наталья Бурдина, сообщил ТАСС секретарь кузбасского регионального отделения партии Алексей Синицын.

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"Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии "Единая Россия" принял решение об исключении из числа членов партии главы города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдиной Натальи Александровны. Именно на этих лицах лежала ответственность за исполнение решения губернатора об объявлении траура", - сказал Синицын, отметив, что оба муниципальных служащих покинут свои должности.

Ранее в соцсетях появились фото и видео с церемонии, сопровождавшейся песнями и танцами, а также последующего банкета, якобы устроенного по случаю инаугурации Старченко, избранного 13 ноября депутатами городского совета Прокопьевска мэром города. Согласно сообщениям, празднество прошло вечером 25 ноября, когда уже было известно об 11 погибших, а региональные власти объявили трехдневный траур. По сообщениям местных СМИ, среди жертв трагедии - четверо уроженцев Прокопьевска. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осудил всех пришедших на банкет и сообщил, что Старченко отстранен от должности.

Теги
Россия"Единая Россия"Кемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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