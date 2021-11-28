В Госдуме осуждают давление на российских дипломатов в США

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские дипломаты в США вынуждены работать в условиях жесткого давления, это нарушение всех норм и традиций. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, допустив, что подобные действия Вашингтона не останутся без реакции со стороны РФ.

"Самым решительным образом осуждаем такие вопиющие нарушения дипломатических норм и традиций. Уверен, реакция России будет адекватной и соразмерной", - сказал он.

Депутат констатировал, что "во многих аспектах двусторонних отношений слова Вашингтона продолжают расходиться с делами". "Наши дипломаты уже который год работают в условиях жесточайшего прессинга, чего не наблюдалось даже во времена холодной войны. И дело не только в постоянных высылках и невыдаче виз. Совсем недавно стало известно, что контакты с российской дипмиссией стали поводом для проведения следственных действий в отношении соотечественников", - напомнил глава комитета.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января, еще столько же работников диппредставительства РФ уедут из страны 30 июня следующего года. Он добавил, что проблема с визами для российских дипломатов в США до сих пор не решена, их семьи намеренно разделяют.