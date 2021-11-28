ЦИК РФ: наблюдатели на выборах в Киргизии не фиксировали серьезных нарушений за 8 часов

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Наблюдатели, представляющие различные миссии, на выборах в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии не зафиксировали серьезных замечаний за первые 8 часов голосования. Об этом в воскресенье заявил ТАСС входящий в состав комиссии наблюдателей ШОС представитель ЦИК РФ Александр Кудрюмов.

"На участках, где мы бываем, мы общаемся со всеми наблюдателями, которые присутствуют в пункте для голосования. Общаемся по мере возможности с членами и председателями участковых комиссий. Общаемся с международными миссиями, здесь очень много миссий - СНГ, ШОС, ОБСЕ. Мы никаких существенных замечаний на участках не увидели. И нам наблюдатели, кого бы не спрашивали, есть ли какие-то замечания, говорят, что все нормально - идет наблюдение, идет избирательный процесс", - сказал Кудрюмов, добавив, что такую оценку можно назвать коллегиальной.

Он отметил, высокий уровень организации электорального процесса. Кроме того, наблюдатель констатировал, что явка в сельской местности превышает активность избирателей в городах. Курдюмов также отметил строгое соблюдение антиковидных мер в пунктах для голосования.

В воскресенье в Киргизии проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (17:00 мск). Депутатов избирают по смешанной системе: 54 идут по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам.

Парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.