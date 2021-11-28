Посол Келин: отправка британских войск в ФРГ не способствует снижению напряженности с РФ

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Размещение военнослужащих королевских вооруженных сил Великобритании в Германии не будет способствовать снижению напряженности в отношениях стран НАТО с Россией. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в воскресном интервью радиостанции Times Radio.

"К сожалению, это решение идет в русле политики [Запада] последних лет. НАТО увеличивает свое военное присутствие вдоль российских границ. Проводятся маневры в Черном и Балтийском морях, самолеты стратегической авиации, несущие ядерное оружие, пролетали в 20 км от российских территориальных вод, это опасно. Кроме того, недавно был инцидент с британским кораблем ["Дефендер"], который вторгся в наши территориальные воды", - сказал глава российской дипмиссии в Лондоне, добавив, что подобные шаги "не способствуют снижению военной напряженности".