Кремль надеется, что контакты Путина и Байдена состоятся до конца года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Подвижек по переговорам с президентом США Джо Байденом нет, но Кремль надеется, что до конца года общение президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой может состояться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, по-прежнему дата не определена", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли подвижки по организации саммита президентов РФ и США. "Мы надеемся, что до конца года это общение сможет состояться", - добавил он, подчеркнув, что точной даты пока нет.

При этом, отвечая на вопрос, в каком формате может быть это общение, Песков предположил, что, "скорее всего, это будет видеоконференция".