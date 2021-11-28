Кремль считает неприемлемой истерию, нагнетаемую англосаксонскими СМИ и Зеленским

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что истерика, которую нагнетают англосаксонские и украинские СМИ, а также сам президент Украины Владимир Зеленский, неприемлема.

"Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой", - заявил он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенны и неверны по сути", - заявил Песков ТАСС, комментируя высказывание Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин "должен публично сказать" об отсутствии планов нападения на Украину.

Обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе, считает представитель Кремля. "Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку [Украины] по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием", - сказал Песков.

Он также обратил внимание на то, что "Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никакие наступления ни на кого". "Россия - абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в добрых отношениях со своими соседями", - заверил представитель Кремля.

При этом представитель Кремля оставил без ответа вопрос о якобы переданном через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана списке на обмен удерживаемыми лицами. "Список - без комментариев", - сказал он, отвечая на вопрос, получен ли этот документ российской стороной.